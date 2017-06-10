Украине предоставили €5 млн на утверждение гендерного равенства в стране

Швеция выделила Киеву 5 млн евро на равноправие полов. Деньги пойдут на проект «Гендерное равенство в национальных реформах и установлении мира и безопасности на Украине». Об этом сообщает пресс-служба правительства Украины.

Соглашение о финансировании проекта подписали заместитель генсека ООН и посол Швеции на Украине. Представитель ООН Фумзиле Мламбо-Нгкука заявила, что Украина самостоятельно не справится с такой важной реформой, но страну поддержит прогрессивная мировая общественность.

«Мы понимаем, что украинский народ не может самостоятельно справиться с таким коренным реформированием, которое предусматривает изменение общественного сознания и разрушение гендерных стереотипов. Но вы не одиноки на этом пути, мы рядом и готовы вам помочь», - заявила Фумзиле Мламбо-Нгкука

Деньги выделены на 4 года. В частности, на Украине будут отслеживать гендерные проблемы и положительные изменения в общественном сознании, улучшать взаимодействие структур, которые отвечают за равноправие женщин и мужчин.