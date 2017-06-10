В Японии совершил экстренную посадку конвертоплан ВС США Osprey

Конвертоплан ВС США MV-22 Osprey совершил экстренную посадку в аэропорту Амами японской префектуры Кагосима, сообщает агентство Киодо со ссылкой на источники в правительственных кругах.

Причины экстренной посадки не уточняются. Известно, что конвертоплан базировался на базе ВМС США в Японии Футэмма.

В настоящее время на базе Футэмма размещены 24 конвертоплана MV-22 Osprey, что вызывает протесты со стороны местного населения, обеспокоенного степенью безопасности данных воздушных судов.

Последний крупный инцидент с Osprey произошел 13 декабря. Конвертоплан потерпел крушение у берегов Окинавы во время учений по дозаправке в воздухе. Обломки судна были найдены на мелководье. Предполагается, что Osprey рухнул из-за поломки пропеллера, которая произошла во время обрыва шланга на учениях по дозаправке в воздухе. После инцидента полеты конвертопланов с военной базы Футэмма в густонаселенном городе Гинован были прерваны всего на несколько дней и вскоре возобновились.

США настаивают на использовании MV-22 Оsprey на своих базах в Японии, так как по сравнению с обычными грузовыми вертолетами конвертоплан способен развивать в два раза большую скорость, а его грузоподъемность в три раза превышает возможности обычных вертолетов.