Украине предоставили €5 млн на утверждение гендерного равенства в стране

Властям Украины выделили €5 млн в рамках проекта «Гендерное равенство в национальных реформах и установлении мира и безопасности на Украине».

Как сообщает пресс-служба правительства Украины, соответствующее соглашение о финансировании проекта подписали исполнительный директор программы « ООН Женщины», заместитель генсека ООН Фумзиле Мламбо-Нгкука и посол Швеции на Украине Мартин Хагстрем. Ожидается, что на поставленные цели деньги будут потрачены в течение четырёх лет.

«Финансирование будет направлено на обеспечение комплексного национального механизма внедрения гендерного равенства в отраслевых реформах...», — говорится в сообщении.

В рамках проекта, в частности, будет осуществляться мониторинг текущего состояния гендерных вопросов на Украине и динамики общественных изменений. Также бюджет будет тратиться на улучшение координации работы всех структур, которые должны обеспечивать гендерное равенство в стране.