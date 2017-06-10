"Телеканалы обычно сажают вместе … Мы были в конце слева, в нескольких рядах от президента, и даже позади румынской прессы, в месте, сопоставимом с Сибирью, я не имел в виду каламбур", — пожаловался корреспондент. "Сибирь" в английском языке, помимо топонима, также употребляется в качестве обозначения чего-то изолированного, нежеланного, данного скорее в наказание.

"Это, как вызнаете, очень необычно и, хотя вполне может быть недосмотром сотрудников Белого дома, но также может быть расценено как месть за новостное покрытие, которое дает CNN", — сказал Акоста, который не раз становился целью атак президента Трампа, недолюбливающего CNN и обвиняющего телеканал в "фейковых новостях"..

"Если это месть, конечно, это не поколеблет нас, и мы продолжим задавать трудные вопросы", — сказал журналист. По его словам, он направил запрос о причине такой рассадки пресс-секретарю Белого дома , но не уточнил, получил ли желаемые разъяснения.

Президент Трамп еще во время предвыборной кампании начал войну со СМИ, многие из которых, по его словам, являются "фейковыми". Подавляющее большинство СМИ на выборах поддерживали оппонента Трампа Хиллари Клинтон и продолжают критическое освещение администрации после вступления президента в должность.