Лондонская полиция рассказала о содержимом грузовика террористов

Полиция Лондона рассказала подробности о содержимом грузовика, на котором террористы врезались в толпу на Лондонском мосту.

Третьего июня автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выбравшись из машины, напали на прохожих. Террористы были ликвидированы полицией. Скотланд-Ярд в среду официально подтвердил увеличение числа жертв теракта до восьми человек. Некоторые пострадавшие остаются в критическом состоянии.

По данным полиции, в грузовике были обнаружены 13 бутылок из-под вина, в которых, предположительно, находилась воспламеняющаяся жидкость, две паяльные лампы, несколько офисных кресел. Предполагается, что террористы использовали перевозку кресел в качестве прикрытия при аренде автомобиля. Более того, в грузовике нашли мешки с гравием, которые могли использоваться нападавшими для утяжеления автомобиля или также в качестве прикрытия.

Стражи порядка также опубликовали фото кухонного ножа ярко-розового цвета — именно такую модель использовали террористы при нападении. "Если вы знаете что-либо об этой конкретной модели ножей, пожалуйста, сообщите нам, они могут стать главной уликой в расследовании", — приводит полиция в своем заявлении слова главы контртеррористического отдела Дина Хэйдона.