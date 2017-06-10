Телеканал CNN уволил оскорбившего Трампа ведущего

Речь идет о телеведущем Резе Аслане, сделавшем публикацию с упоминанием одного из твитов хозяина Белого дома от третьего июня. Тогда президент США призвал быть "рассудительными, осторожными и жесткими" и в очередной раз подчеркнул, что запрет на въезд в страну для граждан шести стран Ближнего Востока и Северной Африки необходим в качестве "дополнительного уровня безопасности". По словам представителя CNN, телеканал решил больше не продолжать сотрудничество с Асланом.

Напомним, на минувшей неделе CNN заявил, что комик Кэти Гриффин не будет вести программу "Новый год". Это произошло после того, как телеведущей был сделан выговор за публикацию фотографии в интернете, на которой она держала фальшивую отрубленную головой, напоминавшую голову американского лидера.