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Трамп заявил, что Катар "исторически был спонсором терроризма"
Фото: AP Photo / Gregorio Borgia
Президент США Дональд Трамп в пятницу обвинил Катар в финансировании терроризма и заявил, что пора положить конец этому.
"Катар, к сожалению, исторически был спонсором терроризма на очень высоком уровне", — заявил Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Румынии Клаусом Вернером Йоханнисом.
"Мы должны прекратить финансирование терроризма. Я решил вместе с госсекретарем Рексом Тиллерсоном, нашими выдающимися генералами, что пришло время призвать Катар остановить финансирование, они должны остановить это финансирование экстремистской идеологии", — добавил президент США.
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