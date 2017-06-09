В Австрии официально запретили ношение мусульманских бурок

С 1 октября в Австрии окажется под запретом женская мусульманская одежда "бурка", полностью закрывающая лицо, передает РИА Новости

Закон об интеграции мигрантов в стране принят депутатами и подписан президентом Александром Ван дер Белленом.

За нарушение этого закона теперь будет грозить штраф в 150 евро.

Помимо этого, закон обязывает мигрантов проходить курсы немецкого языка. В случае отказа приезжий может лишиться части социальных гарантий.