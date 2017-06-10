СМИ: Конгресс США запросил записи разговоров Трампа и экс-главы ФБР

Конгрессмены намерены изучить записи переговоров президента США Дональда Трампа и бывшего директора ФБР Джеймса Коми, о существовании которых намекал сам глава государства. Специальный комитет Палаты представителей по разведке, который проводит расследование предположительных связей команды республиканца с Россией, направил соответствующий запрос в Белый дом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Politico.

Авторы запроса подчеркнули, что они ждут указанных материалов до 23 июня, если таковые существуют.

Ранее журналисты задали Трампу вопрос, сохранились ли записи его переговоров с Коми. "Я вам, возможно, скажу в самом ближайшем будущем", - ответил американский лидер. Тогда представители СМИ попросили уточнить, что может быть на них. "Вы будете очень разочарованы, когда услышите ответ", - сказал президент.

Трамп отправил Коми в отставку 9 мая, поскольку не был удовлетворен его работой. Между тем ФБР продолжает расследовать дело о "российском вмешательстве" в президентскую кампанию в США в 2016 году. Москва ранее неоднократно отвергала обвинения в попытках повлиять на ход американских выборов.