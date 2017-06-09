«Охранник для первой леди». Меланью Трамп подозревают в изменах президенту США

Первая леди США Меланья Трамп уже много лет состоит в романтических отношениях с начальников охраны одного из ювелирных магазин в Trump Tower. С таким заявлением выступила американская писательница Моника Бирн. Ее слова передает портал LIFE

«Говорят, что уже на протяжении нескольких лет у Меланьи роман с начальником охраны Tiffany's в Trump Tower. У них (у супругов Трамп – прим. Рамблер) было соглашение (письменное, я думаю): если Дональд Трамп проиграет выборы, они разведутся. Но он выиграл», — заявила Бирн.

Бирн добавила, что именно из-за романа с этим мужчиной Меланья Трамп не хочет переезжать в Вашингтон. Писательница отмечает, что глава США в курсе измен своей супруги. Бирн не стала называть источники информации и призналась, что всё сказанное её - лишь слухи. Писательница заявила, что хотела бы, чтобы Трамп «и вся его гнусная семья» покинули Белый дом как можно скорее.