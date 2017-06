Британские СМИ дали прогнозы на выборы в парламент

Британский телеканал Sky News и вещательная корпорация BBC спрогнозировали результаты парламентских выборов в Великобритании.

По данным Sky News, Консервативная партия наберёт от 308 до 328 мест в парламенте.

Sky News is forecasting the Conservatives will be the largest party in the next parliament with between 308 and 328 seats

Отмечается, что для получения большинства консерваторы должны получить 322 места.

BBC приводит новые данные экзитполов, согласно которым консерваторы могут получить 322 места, а лейбористы — 261.

BBC updates forecast for #GE2017: Con 322 -9 Lab 261 +29 SNP 32 -24 Lib Dem 13 +5 Plaid 3 N/C Green 1 N/C UKIP 0 -1 Other 18 N/C pic.twitter.com/Y18l8WJGke

