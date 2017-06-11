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СМИ: британские министры просят Джонсона побороться за место премьера
Пять британских министров просят главу МИД страны Бориса Джонсона принять участие в борьбе за кресло премьер-министра. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на The Sunday Times.
Как отмечается, это связано с тем, что нынешнему премьеру Терезе Мэй не удалось сформировать парламентское большинство в ходе выборов.
"Несколько высокопоставленных людей заверили Джонсона в своей лояльности", - пишет газета.
Уточняется, что речь идет о пяти министрах.
Ранее сообщалось, что глава аппарата Терезы Мэй и ее главный советник ушли в отставку.
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