СМИ: британские министры просят Джонсона побороться за место премьера

Как отмечается, это связано с тем, что нынешнему премьеру Терезе Мэй не удалось сформировать парламентское большинство в ходе выборов.

"Несколько высокопоставленных людей заверили Джонсона в своей лояльности", - пишет газета.

Уточняется, что речь идет о пяти министрах.

Ранее сообщалось, что глава аппарата Терезы Мэй и ее главный советник ушли в отставку.