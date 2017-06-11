Далее:
Главное сейчас
Газета.Ru

СМИ: британские министры просят Джонсона побороться за место премьера

Министры просят Джонсона побороться за место премьера
Фото:
Пять британских министров просят главу МИД страны Бориса Джонсона принять участие в борьбе за кресло премьер-министра. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на The Sunday Times.
Как отмечается, это связано с тем, что нынешнему премьеру Терезе Мэй не удалось сформировать парламентское большинство в ходе выборов.
"Несколько высокопоставленных людей заверили Джонсона в своей лояльности", - пишет газета.
Уточняется, что речь идет о пяти министрах.
Ранее сообщалось, что глава аппарата Терезы Мэй и ее главный советник ушли в отставку.
Еще 15 источников
В мире США
Reuters Sunday Times
МИД
Тереза Мэй Борис Джонсон
Оставить комментарий

Газета.Ru: последние новости