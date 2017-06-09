Теневой министр иностранных дел Эмили Торнберри заявила, что если прогноз exit poll по результатам всеобщих выборов оправдается, то премьер-министр Тереза Мэй должна "подумать об отставке".

Результаты exit poll неутешительны для Консервативной партии : согласно прогнозу, Консервативная партия лидирует на выборах в парламент Великобритании, получая 314 мест из 650, но для абсолютного большинства ей не хватает 12 мест. В последнем составе парламента у правящей партии было 330 мест, так что если прогноз exit poll оправдается, этот результат будет катастрофой для премьера Терезы Мэй, инициировавшей выборы.

"Если это так, то это отличные результаты. Если это правда, я думаю, она (Мэй – ред.) должна подумать о своей позиции. Я думаю, она должна уйти. Она потерпела сокрушительное поражение", - сказала Торнберри журналистам.