Exit Poll: Консерваторы лидируют на парламентских выборах в Британии

Консервативная партия лидирует на выборах в парламент Великобритании, получая 314 мест из 650, но для абсолютного большинства не хватает 12 мест, свидетельствуют публикуемые национальными СМИ данные exit poll.

Лейбористская партия набирает 266 мест, на третьем месте - Шотландская национальная партия с 34 мандатами.

Таким образом, по предварительным данным, ни одна партия не получает абсолютного большинства (более половины мест) в нижней палате — палате общин, и в Великобритании будет сформирован так называемый "подвешенный" парламент.

На данный момент неясно, кто, как и в какие сроки будет формировать новое правительство. До формирования нового правительства прежний состав правительства продолжает исполнять свои обязанности.

Подсчет голосов всеобщих парламентских выборов, состоявшихся в четверг, будет продолжаться всю ночь. Первые официальные результаты появятся около полуночи по местному времени (02.00 мск), первые данные об исходе выборов — около 05.30 утра (07.30 мск).

Единый exit poll проводился BBC, ITV и Sky. Exit poll проводился на 144 избирательных участках по всей Великобритании. Участникам опроса предлагалось заполнить копию избирательного бюллетеня так, как они проголосовали на участке. Первые результаты официального подсчета поступят в ближайшие минуты из города Сандерленд на северо-востоке Англии.