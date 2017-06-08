МИД Украины заявил о готовности выполнить все процедуры для введения виз с Россией

Глава МИД Украины Павел Климкин заявляет, что ведомство готово выполнить процедуры, связанные с введением визового режима с Россией, если такое решение будет принято.

«Что касается процедур, МИД всё как нужно сделает. Готовимся, у нас есть соответствующий опыт, поэтому за МИД в этом плане не беспокойтесь», — заявил Климкин в эфире телеканала «112 Украина», говоря о возможности введения визового режима с Россией. По его мнению, Украина должна ввести биометрические паспорта для тех, кто прибывает из России.