Bloomberg: Москве не выгоден катарский кризис — в отличие от США

Хотя на «вездесущих российских хакеров» и указывают как на виновников катарского кризиса, Москва вряд ли замешана, пишет Леонид Бершидский для Bloomberg . По его словам, Владимир Путин не для того столько лет выстраивал отношения с ближневосточными государствами, чтобы испортить их одной-единственной хакерской атакой. Кроме того, Бершидский заметил, что раздор между Дохой и Москвой больше всего на руку США.

Хотя на «вездесущих российских хакеров» и указывают как на разжигателей дипломатического конфликта между Саудовской Аравией и Катаром, довольно тяжело понять, зачем России это могло понадобиться, пишет в своей статье для Bloomberg Леонид Бершидский.

Ранее западные СМИ сообщали о том, что «российские хакеры» были якобы замешаны во взломе катарского новостного агентства и вбросе фальшивой цитаты эмира Тамима бин Хамада Аль Тани, который якобы хвастался хорошими отношениями с Ираном, Израилем и США, несмотря на «неблагоприятный курс нынешней американской администрации», напоминает автор.

Официально же, однако, Саудовская Аравия разорвала отношения с Катаром после того, как узнала, что Доха заплатила террористам выкуп в размере $1 млрд за членов королевской семьи. В Саудовской Аравии это расценили как предлог для финансирования террористических группировок, отмечается в статье.

«Даже если фейковые новости и сыграли важную роль в попытке изолировать Катар, тяжело представить, зачем России это потребовалось», — замечает автор.

Как центральная фигура на Ближнем Востоке Россия, без всяких сомнений, заинтересована во вбивании клина между арабскими государствами и США. Более того, в последнее время Москва сумела наладить крайне плодотворные отношения с Саудовской Аравией и Египтом, пишет Бершидский.

Хотя изначально Катар был крайне враждебно настроен к России из-за позиции Москвы по сирийскому вопросу, не так давно в отношениях между двумя странами наступила оттепель, так как в прошлом году «Роснефть» продала суверенному фонду Катара (QIA)19,5% акций, напоминает Бершидский.

Кроме того, по словам министра энергетики России Александра Новака , QIA рассматривает также и другие совместные с Россией проекты на сумму $12 млрд.

«С того момента как Владимир Путин занял определённую позицию по Ближнему Востоку, он старается стать другом каждого влиятельно регионального лидера, — пишет Бершидский. — Если бы Путин попытался настроить государства Персидского залива друг против друга, годы выстраивания отношений пошли бы насмарку».

В конфликте Дохи и Эр-Рияда Москва заняла нейтральную позицию, напоминает автор. По этому поводу глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается вмешиваться в решения ближневосточных государств.

Хотя подобные заявления Кремля уже «набили оскомину», в этом конкретном случае Россия действительно ничего не выигрывает от дестабилизации Катара и его конфликта с арабскими соседями. В то же время в раздоре между Дохой и Москвой гораздо больше заинтересованы США, так как Катар — один из ключевых союзников Америки в регионе, а российское влияние в этой стране серьёзно мешает дипломатическим и военным кругам Вашингтона.

Хотя расследование «вмешательства российских хакеров» и помешало оттепели в отношениях между Москвой и Вашингтоном, сомнительно, что это сработает с Катаром, так как Доха изо всех сил старается дружить со всеми — будь то Иран, Россия или США. Нынешний кризис показывает, что такой политики придерживаться непросто, однако при «непредсказуемом и потенциально враждебном» Трампе катарский эмир не заинтересован в том, чтобы Путин был его врагом, подводит итог Леонид Бершидский.