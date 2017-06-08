«Сейчас мы поставили еще один указатель, но, тем не менее, мы идем по пути к членству именно в НАТО, поскольку НАТО является единственной системой безопасности, которая построена не просто на интересах, а именно на ценностях. Я уверен, что мы уже сейчас начинаем работать, как элемент восточного фланга НАТО, это видно и в смысле учений, которые мы делаем вместе с союзниками, это постепенно то, что мы делаем в контексте достижения стандартов НАТО», - заявил Климкин.

По словам Климкина, «все союзники понимают, что Украины может сделать уникальный вклад в безопасность». 8 июня Верховная рада приняла законопроект, устанавливающий членство в НАТО приоритетом Украины во внешней политике. За проект проголосовали 276 парламентариев при необходимых 226 голосах. В альянсе отказались комментировать это решение, заявив, что приняли информацию к сведению.