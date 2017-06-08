Атаковавшие ополченцев силовики попали в «настоящий ад»

Попытка захвата сила Желобок военными ВСУ обернулась для них, по их собственному выражению, «настоящим адом», сообщают украинские СМИ. Военнослужащие из 93-й отдельной механизированной бригады «называют бой на бахмутской трассе под Желобком настоящим адом», передает ТСН.

По их словам, они провели под прицельным огнем артиллерии ополченцев пять часов подряд. Один из раненых военных, Николай Смирнов , рассказывает, что силы ДНР использовали беспилотники для наведения огня. «Били из всех калибров. Фронт был на 180 градусов, иногда и больше. Хотели полностью отрезать нас», - рассказал военный.

«Там стреляли так, что не услышал, что свистит [снаряд]. Почувствовал только, что взрыв сильный и очень заболела голова. Глаза открываю - а я уже на коленях на дне окопа, а окоп кровью заливается», - рассказал Смирнов.

Украинская сторона не скрывает, что атаку на позиции ополченцев предприняли именно ВСУ. Силовики регулярно предпринимают попытки продвижения на небольших участках малыми силами, реализуя тактику «ползучего наступления».