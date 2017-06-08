Украина отключила МТС в ДНР и ЛНР

Украинские власти 7 июня блокировали сигнал мобильного оператора МТС на территории ДНР и ЛНР.

Министр связи НДР Виктор Яценко заявил, что отключение МТС на территории республик было произведено по инициативе Киева.

Отключение МТС - это инициатива исключительно украинских властей. ДНР к этому не имеет никакого отношения , - приводит слова министра DNR Live .

Ранее лидеры киевского пропагандистского антироссийского проекта СтопТерор выступили с предложением о запрете деятельности российских мобильных операторов на территории Украины.