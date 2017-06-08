Главные события у вас в почте
Украина отключила МТС в ДНР и ЛНР
Фото: ТК «Звезда»
Украинские власти 7 июня блокировали сигнал мобильного оператора МТС на территории ДНР и ЛНР.
Министр связи НДР Виктор Яценко заявил, что отключение МТС на территории республик было произведено по инициативе Киева.
Отключение МТС - это инициатива исключительно украинских властей. ДНР к этому не имеет никакого отношения , - приводит слова министра DNR Live .
Ранее лидеры киевского пропагандистского антироссийского проекта СтопТерор выступили с предложением о запрете деятельности российских мобильных операторов на территории Украины.
Оставить комментарий