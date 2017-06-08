В КНДР заявили, что способны превратить в пепел Японский архипелаг в чрезвычайной ситуации

Японии "не следует испытывать свою судьбу". С таким заявлением выступил в четверг представитель Комитета КНДР в защиту мира. Он подверг критике правительство Синдзо Абэ , которое вслед за Соединенными Штатами усиливает санкции и давление на народную республику. "В чрезвычайной ситуации КНДР способна превратить в пепел Японский архипелаг даже прежде, чем нанесет удар по США", - отмечается в заявлении.

В Пхеньяне вызвали недовольство критика, прозвучавшая в выступлениях представителей Токио на заседаниях Группы семи и прошедшей в Сингапуре конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе "Шангри-Ла диалог". Судя по заявлению, "Япония использует ссылки на угрозу со стороны КНДР, чтобы скрыть свои истинные замыслы - встать на путь возрождения милитаризма и осуществить повторное вторжение в Азию".

"Если Япония действительно заботится о собственной безопасности, то ей следует пересмотреть враждебный курс в отношении Пхеньяна, добиваться закрытия американских военных баз, а не выступать в роли пуделя США", - отметил представитель северокорейского комитета. В настоящее время, добавил он, "Япония остается заклятым врагом корейской нации".

Токио ужесточает санкции

Между КНДР и Японией многие годы сохраняются напряженные отношения. Из-за ракетно-ядерной программы Пхеньяна Токио ранее фактически запретил торговлю с КНДР, прервал с ней все виды прямого транспортного сообщения, ввел жесткие визовые ограничения, не разрешает заходить в свои порты судам, которые ранее посещали гавани на севере Кореи.

Запуск противокорабельных ракет

По данным японских и южнокорейских информагентств, КНДР осуществила запуск противокорабельных ракет на восточном побережье страны.

Правительство Японии собирает сейчас дополнительную информацию об этих испытаниях, в связи с пуском был созван Совет национальной безопасности. СМИ КНДР сообщают об успешно проведенных испытаниях ракетной техники только на следующий день. В последние дни Пхеньян неоднократно предупреждал о готовности Корейской народной армии нанести удар по американским авианосцам, направленным в район Корейского полуострова.