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ТК «Звезда»

Это было как в 1941-м: бойцы ЛНР о атаке ВСУ

Это было как в 1941-м: бойцы ЛНР об атаке ВСУ
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Бойцы ЛНР рассказали подробности о наступлении ВСУ в районе села Желобок, сравнив атаку с боевыми действиями 1941 года.
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