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ТК «Звезда»
Это было как в 1941-м: бойцы ЛНР о атаке ВСУ
Фото:
globallookpress.com
Бойцы ЛНР рассказали подробности о наступлении ВСУ в районе села Желобок, сравнив атаку с боевыми действиями 1941 года.
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