В ЛНР сообщили о похищении мирных жителей украинскими силовиками

Украинские диверсанты похищают людей на территории самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). С таким заявлением выступил местный житель Андрей Бровенко. Его слова передает портал LIFE

«Сказали, что мой отец попал в плен, включили диктофонную запись, чтобы я услышал его голос. Задавали вопросы, требовали информацию. Потом сказали: «Если хочешь, чтобы с отцом было всё хорошо, давай сотрудничать, никуда об этом не сообщай». Попросили данные соцсетей для связи», - заявил Бровенко-младший.

По словам Бровенко, его отец поехал из Кировска к другу, а через несколько дней перестал отвечать на телефонные звонки. Сыну пенсионера позвонили 5 июня. Мужчина заявил, что обратится в правоохранительные органы по факту похищения своего отца.

7 июня вооруженные силы Украины (ВСУ) начали наступление на Бахмутскую трассу, находящуюся под контролем ополченцев ЛНР. В связи с атакой ВСУ были эвакуированы дети из населённых пунктов Донецкий, Березовское и Голубовское.