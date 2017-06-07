Сенат США не исключает новых санкций против России

Сенат США поддержал в среду дальнейшее обсуждение санкций против Ирана, в то время как лидеры обеих фракций заявили, что могут на более позднем этапе вставить в законопроект и дополнительные санкции против России.

Законопроект по санкциям против Ирана прошел промежуточное, так называемое процедурное голосование — за него в сенате было подано 92 голоса, против — семь. Для того чтобы законопроект принял силу закона, за него должны проголосовать обе палаты конгресса, а также подписать президент.

Лидеры республиканцев и демократов подтвердили, что могут включить и дополнительные санкции против России. "Вполне возможно, что будут предложены санкции против России", — сказал, выступая в сенате, глава республиканского большинства Митч Макконнелл . Он пообещал подробности уже к четвергу.

Лидер демократов Чак Шумер подтвердил, что фракция меньшинства поддержит это начинание. "Мы рассчитываем, что процесс внесения поправок в законопроект приведет к серьезному пакету санкций против России", — сказал Шумер.

Санкции обсуждают ряд сенаторов, включая Майка Крэпо и Боба Коркера . "Текст поправки еще не одобрен окончательно, сенатор продолжает обсуждать его", — сказала представитель сенатора Боба Коркера Мика Джонсон, которую цитирует газета Us News And World Report.

Сенаторы хотят включить санкции против России в другой законопроект, который напрямую с ними не связан — по санкциям против Ирана. Это делается для того, чтобы было проще провести санкции, кодификации которых противится Белый дом. Предыдущая администрация Барака Обамы , которая вводила санкции против России, не хотела, тем не менее, чтобы санкции приняли характер закона, одобренного конгрессом. Формальная кодификация санкций мешает администрации менять их, в том числе расширять и отменять.

В сенате сейчас рассматривается несколько законопроектов о санкциях против России с неясными шансами на принятие. Сенаторы Джон Маккейн Бен Кардин предложили законопроект о санкциях против оборонного, разведывательного и энергетического секторов экономики РФ. Сенатор Линдси Грэм во главе группы коллег предложил законодательно запретить президенту снимать санкции с России. Сенаторы Майк Крэпо и Шеррод Браун предложили формальную кодификацию существующих санкций администрации против РФ, чтобы затруднить их возможную отмену в будущем.

Лидер республиканцев Митч Макконнелл и лидер демократов Чак Шумер обсуждают возможность частичного включения этих инициатив в законопроект по Ирану, уточняет Washington Post