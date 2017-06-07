Жители ЛНР рассказали, как пережили атаку ВСУ

Жители населённого пункта Кировск в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) рассказали о пережитой атаке украинской армии. Об этом сообщает портал LIFE

По словам местных жителей, город буквально находится в руинах после обстрела со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). Уничтожены целые дома, поваленные деревья перегородили трассы, кроме того, на улице Партизанской один из снарядов попал в детский сад. Одна из жительниц заявила, что осталась жива только потому, что вовремя сделала несколько шагов в сторону. Женщина находилась в своей комнате, когда рядом с домом разорвался снаряд. Диван, на котором она сидела за секунду до взрыва, оказался полностью испещрён осколками.

«Как вы слышите, до сих пор проходят разрывы, обстреливается территория населённого пункта Кировск. Это как раз те снаряды, которые пролетели с 9:00 до 9:30. Вот такие вот подарочки от украинской стороны», - заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Марочко.

Ранее появилась информация, что ВСУ ведут наступление на Бахмутскую трассу. По сообщениям журналистов, большие потери несут обе стороны. По словам очевидцев, украинские силовики «всерьез пошли в наступление в Желобке» и прорвали линию обороны. Власти ЛНР заявили о 10 погибших со стороны ВСУ и одном раненом со стороны народной милиции непризнанной республики. В связи с атакой ВСУ были эвакуированы дети из населённых пунктов Донецкий, Березовское и Голубовское.