В Крым прибыла делегация из Ниццы

Делегация из французского города Ницца прибыла с визитом в Ялту, где провела официальную встречу с руководством города. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ялты.

Отмечается, что в малом зале администрации города Ялты прошла официальная встреча руководства города с делегацией из французского города-побратима Ниццы.

«Спасибо за визит, для нас это огромная честь. Мы готовы оказать вам всестороннюю поддержку и продолжать нашу работу во всех направлениях», — заявил мэр города Андрей Ростенко , выразив уверенность в том, что побратимские отношения между Ялтой и Ниццой получат в ближайшее время новый импульс.

При этом директор муниципального проекта «Ницца – город Всемирного исторического наследия ЮНЕСКО » Франсуа Лакэз заявил, что в настоящее время ведётся работа над тем, чтобы французский город получил статус Всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Одно из требований, которое мы должны выполнить, — собрать информацию о похожих городах во всём мире. Наш выбор пал на прекрасную Ялту, так как южная столица Крыма располагается возле моря, окружена горами, имеет похожие климатические условия… Также наши города объединяет известный писатель Антон Чехов — в Ялте он жил, а в Ницце любил отдыхать», — подчеркнул Лакэз.

В середине мая в Крым прибыла делегация из США, в состав которой вошли представители американского Центра гражданских инициатив.