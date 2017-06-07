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СМИ: Аваков "подписал" несуществующее безвизовое соглашение со Швейцарией

Аваков «подписал» несуществующий безвиз со Швейцарией
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Глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил в своем Twitter о подписании соглашения о безвизовом режиме со Швейцарией, однако на самом деле такого документа не существует. Об этом пишет "Европейская правда".
Как отмечает издание, министр, судя по всему, не разобрался, какой именно документ он скрепил своей подписью на встрече с главой МИД Швейцарии Дидье Буркхальтером.
По информации журналистов, фамилия Авакова стоит под двусторонним соглашением о реадмиссии, которое не касается вопросов свободного въезда украинских граждан в страны Шенгенской зоны.
На той же встрече глава МИД Украины Павел Климкин подписал соглашение об упрощении визового режима, в соответствии с которым гражданам, путешествующим по паспортам старого образца, станет проще получить документы на въезд в Швейцарию. Но и оно не является "соглашением о безвизовом режиме", подчеркивают журналисты.
Они обращают внимание на то, что обладатели загранпаспортов с биометрическими данными получили право на безвизовое посещение всех стран Шенгена, в том числе и Швейцарии, еще в середине мая.
Соглашение о безвизовом режиме, согласованное Киевом и Брюсселем, вступит в силу 11 июня. В соответствии с ним граждане Украины смогут находиться на территории стран Шенгенской зоны до 90 дней в течение полугода. Целью краткосрочных визитов может быть туризм, бизнес, участие в культурных мероприятиях и посещение родственников. Для учебы и трудовой деятельности украинцам потребуются отдельные разрешения.
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