Три бомбардировщика США отправились к границам России

В пятницу, 9 июня, три бомбардировщика США, способных нести ядерное оружие, вылетели к российским границам на Балтике. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, самолеты отправились на выполнение очередного задания с авиабазы Фэрфорд в Великобритании. Речь идет о двух бомбардировщиках В-1В и одном В-52Н.

Накануне, 8 июня, в рамках проходящих в регионе учений самолеты В-1В и В-52Н совершили учебные полеты.

Шестого июня СМИ сообщали, что российские военные подняли в воздух истребитель Су-27 для перехвата американского B-52. Бомбардировщик США летел над нейтральными водами Балтийского моря вдоль российских границ. Экипаж Су-27 приблизился к объекту на безопасное расстояние, идентифицировал его как американский самолет и сопроводил.

Пятого июня несколько Су-27 также поднимались для перехвата самолетов ВВС США, совершавших разведывательные полеты у российских сухопутных границ на юге Балтики.