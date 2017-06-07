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Климкин не исключил вступление Украины в НАТО по примеру Черногории
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что расширенное партнёрство страны с НАТО приведёт к членству в альянсе.
«Флаг Черногории в НАТО — политика открытых дверей альянса в действии. Без сомнения, расширенное партнёрство Украины с НАТО приведёт к такому же результату», — написал министр в своём Twitter.
Montenegro flag at #NATO–Alliance’s open door policy in action. Without doubts,UA enhanced partnership w/ @NATO will bring the same result:)— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 7 июня 2017 г.
Ранее стало известно, что флаг Черногории поднят в штаб-квартирах НАТО во время торжественной церемонии.
5 июня Черногория официально стала 29-м членом НАТО.
Заместитель госсекретаря США Томас Шеннон на церемонии вступления Черногории в НАТО заявил, что двери альянса открыты для новых участников.
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