Климкин не исключил вступление Украины в НАТО по примеру Черногории

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что расширенное партнёрство страны с НАТО приведёт к членству в альянсе.

«Флаг Черногории в НАТО — политика открытых дверей альянса в действии. Без сомнения, расширенное партнёрство Украины с НАТО приведёт к такому же результату», — написал министр в своём Twitter.

Montenegro flag at #NATO–Alliance’s open door policy in action. Without doubts,UA enhanced partnership w/ @NATO will bring the same result:) — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 7 июня 2017 г.

Ранее стало известно, что флаг Черногории поднят в штаб-квартирах НАТО во время торжественной церемонии.

5 июня Черногория официально стала 29-м членом НАТО.