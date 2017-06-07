Журналист: ВСУ близки к захвату важной трассы в ЛНР

Военные на местах сообщают, что украинские силовики намерены захватить Бахмутскую трассу, которая пока что находится под контролем Луганской народной республики, сообщили журналисты. «По сообщениям военных с места, ВСУ твердо решили подмять под себя Бахмутскую трассу. Не верьте говорящим головам: бои продолжаются, ВСУ работают из танков и гаубиц. Руководство Народной милиции ЛНР пока не приняло решение об использовании тяжелого вооружения», - сообщила в своем Facebook журналист Анна Долгарева.

По ее словам, большие потери несут обе стороны, однако у наступающих украинских силовиков их больше. Кроме того, ВСУ стягивают всю технику к линии фронта, ведется сильный обстрел Кировска.

Она также отметила, что ВСУ «всерьез пошли в наступление на Желобке».

«Сейчас идут бои. Уже уличные. Повторяю, бои в самом поселке. Желобок сейчас без связи, уточнить сложно, но по всей видимости, линия обороны прорвана», - написала она.

По ее словам, украинские силовики заняли высоту 175,9 за поселком Смелое, а на Бахмутской трассе два блокпоста пытаются взять в кольцо.

«В районе Счастья и Станицы демонстративно передвигают штурмовые группы», - отметила Долгарева.

Позже она добавила, что к местам боевых действий прибыли украинские танки, причем один из них уже подбит.

«Кировск обстреливают из артиллерии, снаряды летят по центру города, с 2014 такого не было. Пока один раненый гражданский. Эвакуировали детей. Под обстрелом также Стаханов и пригороды Кировска. Затеяно это, очевидно, под Минск, Кучма как раз заявил, что переговоры зашли в тупик», - заключила Долгарева.

Ранее в ЛНР заявили, что украинские силовики не смогли прорвать оборону ополчения и прекратили наступление. До этого сообщалось о трех неудачных попытках. Народная милиция ЛНР приступила к эвакуации детей из района города Кировск.