Российские пленные на Украине передали воззвание минским переговорщикам

7 июня в Минске проходит очередной этап трехсторонних переговоров о разрешении конфликта в Донбассе. Бесплодное переливание из пустого в порожнее, как считают многие. Один из основных вопросов, по которому все никак не могут договориться политики — судьба тех, кто ныне отбывает срок на вражеской территории.

Не так давно мы уже поднимали тему российских добровольцев, находящихся в исправительных учреждениях Киева, Харькова, Мариуполя и других городов. Там их, если считать вместе с политзаключенными, порядка двух тысяч человек.

Все они числятся обыкновенными уголовниками, так как власти Незалежной не признают гражданской войны на своей территории, то и на этих людей не распространяется действие Женевской конвенции, их судили по обычному УК и приговорили к срокам разной степени тяжести — от 8 до 13 лет, чаще всего за участие в незаконных бандформированиях и попытках свергнуть государственный строй Украины.

«Их права не защищает никто. Руководство ДНР от них отказалось, например, разведчика Дениса Сидорова , попавшего в плен в сентябре 2016-го, сразу после этого уволили из состава его воинского подразделения задним числом. Родственники просто не знают, что делать дальше», — рассказывает Андрей Седлов, движение «Новороссия», официальный представитель в России «Союза военнопленных и политзаключенных Донбасса».

Мы живем в технологический век, и осужденным, отбывающим срок в разных исправительных учреждениях нередко за сотни километров друг от друга, все-таки удалось связаться, объединиться и создать организацию, готовую бороться за свободу своих товарищей. Но прежде всего донести свои чаяния до заседающих в Минске.

Кстати, основная идея Минских соглашений — скорейший обмен «всех на всех», она не может быть выполнена прежде всего потому, что на это не пойдет Киев. Ведь общее количество пленных солдат ВСУ в ДНР и ЛНР не превышает и сотни человек. Менять сотню на почти две тысячи заключенных Украина вряд ли согласится.

Между тем военнопленные Донбасса сочинили целое воззвание, которое передали в Минск. В нем не только просьбы, но и требования к тем, кто в очередной раз сел за стол мирных переговоров. «Мы заинтересованы в обмене всех на всех, и для ускорения этой процедуры готовы взять на себя обязательства по осуществлению верификации лиц, отказавшихся от обмена», — утверждает Максим Гармаш, руководитель «Союза военнопленных», осужденный по статьям 110, ч. 2, 260, ч. 2, и 263, ч. 1 УК Украины. Посягательство на территориальную целостность, участие в незаконных вооруженных формированиях, незаконное обращение с оружием. В общей сложности — 8 лет.

Процесс верификации, на который так надеются бывшие ополченцы, длится в Украине не первый месяц. Заключается он в том, что по СИЗО и ИК ездят комиссии, которые интересуются у заключенных, где именно они хотят отбывать свой срок — на Украине, в России или, может быть, вернуться в мятежный Донбасс?

Стоит ли удивляться тому, что большинство сидельцев выбирают... Украину и отказываются от обмена, ведь сторонних наблюдателей за этим процессом своеобразного волеизъявления нет. Но и не только страх, думаю, заставляет ребят подписывать все необходимые бумаги, а и то, что, соглашаясь не возвращаться домой, взамен они получают обещания свободы, в дальнейшем выход по УДО или амнистию. Разумеется, только в том случае, если решают остаться.

Так что же делать? Без окончания процесса верификации обмена всех на всех не получится. Это подтвердила и представитель Донецкой республики Дарья Морозова . Но конца этому мероприятию тоже не предвидится по вполне объективной причине.

«С момента опроса пленных (ноябрь–декабрь 2016-го) о желании/нежелании возвращаться в рамках обмена, до момента проведения их верификации были освобождены 150 человек, — продолжает Максим Гармаш. — Согласно законодательству Украины, они теперь являются свободными гражданами и могут беспрепятственно перемещаться по стране и за ее пределами, в связи с чем установить их местонахождение и провести верификацию невозможно».

То есть нет кворума. Между тем «Союз военнопленных» заявил, что готов разыскать всех, кто должен пройти верификацию и лично участвовать в этом процессе для соблюдения законности. «Мы просим представителей ДНР и ЛНР дать список лиц, подлежащих верификации, Украины — предоставить нашему «Союзу» справки об освобождении лиц, которые в 2016 году заявили об отказе от обмена и по состоянию на июнь 2017-го находятся на свободе, а также обеспечить безопасность членам «Союза» при проведении процесса верификации», — свои предложения заключенные ополченцы отослали всем трем сторонам контактной группы в Минске, ДНР и ЛНР, на Украине. И теперь ждут от них ответа. На него их последняя надежда.