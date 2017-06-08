Тереза Мэй пообещала изменить закон о правах человека в Британии для борьбы с терроризмом

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что правительство внесет изменения в законы о правах человека в стране, если они будут мешать в борьбе с терроризмом. Об этом пишет Time.

Выступая на собрании активистов Консервативной партии в городе Слау, Мэй заявила, что ограничит свободу перемещения подозреваемых в терроризме, поскольку у страны есть достаточно доказательств, что такие люди представляют угрозу, но недостаточно доказательств, чтобы в полном объеме преследовать их в суде.

"Если наши законы о правах человека не позволяют делать такого, мы внесем изменения в них", - заявила Мэй.

Ранее Тереза Мэй подняла вопрос о терроризме в ходе визита в Саудовскую Аравию.