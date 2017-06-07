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Самолет Ту-204 из КНДР начал разваливаться в воздухе
Фото: Fedor Leukhin
Самолет Ту-204 авиакомпании Air Koryo с пассажирами совершил экстренную посадку, так как начал разваливаться в воздухе, передает NK News.
Самолет летел из Пхеньяна в Пекин.
При пересечении воздушного пространства Китая самолет затрясло и с него начала слетать обшивка. Рейс вернули в аэропорт Пхеньяна.
Сообщается, что инцидент произошел еще 25 мая, но известно о нем стало только сейчас.
В прошлом году самолет Ту-204, летевший из Пхеньяна в Пекин, вынужденно приземлился в северо-восточном китайском городе Шеньян из-за задымления в салоне.
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