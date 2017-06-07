Савченко предложила принести в жертву Украине тысячу человек

«450 [депутатов] в Раде, почти столько же в кабмине и на Банковой (улица в Киеве, на которой находится администрация президента — прим. «Ленты.ру» ). Если уничтожить до тысячи человек, а это меньше, чем Украина потеряла на войне, Украине станет жить намного легче», — сказала политик.

По ее мнению, во власть не должны приходить люди, которые за предыдущие 25 лет хотя бы раз попадали в парламент или правительство. «Когда уже власть начнет умирать за нас? Когда они уже сделают хоть одно доброе дело? Да никогда — это не входит в их политические планы», — отметила Савченко.