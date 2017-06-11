Глава МИД Катара рассказал о взаимоотношениях Дохи и Вашингтона

Министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани рассказал RT о том, какие отношения складываются между Катаром и США.

«Отношения, связывающие Катар с США носят исторический характер и насчитывают десятилетия. После подписания соглашения о военном сотрудничестве и соглашения о предоставлении военных льгот Катар приложил большие усилия в борьбе с терроризмом и внёс большой вклад в эту борьбу вместе с союзниками во главе с США. Было странно слышать заявление президента США, основанное на мнениях руководителей государств, занимающих особые политические позиции в отношении государства Катар», — заявил министр.

Он также отметил, что различные американские структуры постоянно хвалят роль Катара в совместной с США борьбе против терроризма.

При этом Аль Тани добавил, что не во всех аспектах Катар может соглашаться с США.

«Что касается ХАМАС. Может быть, это движение считается террористическим для США, но для всех арабских стран это легитимное движение сопротивления. Катар не поддерживает ХАМАС, а поддерживает палестинский народ. Наша поддержка палестинскому народу очевидна. Мы сотрудничаем с официальным палестинским правительством. Присутствие ХАМАС в Катаре не означает, что Катар его поддерживает. В Катаре ХАМАС присутствует как политическое представительство», — заключил глава внешнеполитического ведомства.

Аль Тани отдельно отметил тот факт, что ряд стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) упрекают Катар за поддержку ХАМАС и называют организацию террористическим движением, но при этом ХАМАС не фигурирует ни в одном из террористических списков ССАГПЗ.

Ранее Аль Тани обвинил ряд стран ССАГПЗ в том, что они пытаются втянуть в разразившийся недавно кризис новые государства.

9 июня 2017 года президент США Дональд Трамп заявил, что Катар занимается финансированием терроризма на «очень высоком уровне».

5 июня Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке терроризма. Позднее к ним присоединились власти Ливии, Йемена, Мальдив, Мавритании и Коморских Островов. Также ряд стран решил отозвать своих послов из Катара в связи со скандалом.