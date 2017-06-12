Катар нанял экс-генпрокурора США для оценки принятых антитеррористических мер

Власти Катара заключили контракт с юридической фирмой бывшего генпрокурора США Джона Эшкрофта для проверки предпринимаемых Дохой мер по борьбе с финансированием терроризма, передает NBC

Отмечается, что услуги работавшего при бывшем президенте США Джордже Буше генпрокурора обошлись Катару в $2,5 млн.

В задачи Экшфорта войдут оценка мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также консультирование по улучшению качества работы страны в данном направлении.

Ранее глава МИД Катара Мухаммад бен Абдуррахман аль-Тани заявил, что Доха в настоящее время не испытывает необходимости в помощи со стороны России и Ирана.

Дипломатический скандал, связанный с Катаром, произошел утром 5 июня. Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром по обвинению в поддержке терроризма и террористических группировок. Позднее отношения разорвали также Йемен, Восточная Ливия, Мальдивы и Мавритания.