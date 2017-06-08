Число жертв террористических атак в Тегеране увеличилось до 13 человек

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на замглавы МИД Ирана Хосейна Зольфагари.

Ранее сообщалось о 12 погибших и 42 раненых.

В среду, 7 июня, две группы террористов напали на парламент Ирана и мавзолей аятоллы Хомейни — первого верховного лидера страны. Атаки были осуществлены одновременно. Боевики переоделись в женскую одежду, один из них оказался смертником и подорвал себя.

Сообщалось, что полиция Тегерана задержала пятерых подозреваемых в причастности к осуществлению террористических атак.