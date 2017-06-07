Украинцы могут остаться без воды из-за обстрела фильтровальной станции в Донецке

Украина продолжает блокаду территорий Донбасса, пытаясь оставить их без водо- и электроснабжения, передает "Инфореактор".

Запасы воды в резервуаре Донецкой фильтровальной станции, которая была обстреляна украинскими военными, сократились до минимума и в настоящее время составляют порядка одной тысячи кубометров.

При попытке запустить станцию после ее обстрела был обнаружен разрыв линии электропередачи на неподконтрольной Киеву территории. Сейчас решается вопрос о проведении ремонтно-восстановительных работ в таких условиях, чтобы обеспечить безопасность специалистам.

Вода из Донецкой фильтровальной станции поступает в контролируемые Вооруженными силами Украины населенные пункты Авдеевка, Красногоровка и Верхнеторецкое. Кроме того, предприятие обеспечивает водой территории, находящиеся под контролем ополченцев: Ясиноватую, Васильевку и Спартак, а также часть Донецка. От водной станции зависят свыше 600 тысяч жителей Донецкой области.