Коалиция США разбросала над Раккой листовки с угрозами

Самолеты коалиции США разбросали над Раккой анонимные листовки с угрозами, которые не подписаны и не адресованы никому. Фактически это снимает ответственность за смерть мирного населения в случае нанесения авиаудара самолетами коалиции, так как предупреждение направлено непонятно кому, сообщает портал Русская весна .

На лицевой стороне листовок написано Информация о выходе. Храни эту памятку в секрете используй для того, чтобы оказаться в безопасности . Далее идут инструкции по выходу из Ракки. Далее в тексте идет фактическая угроза, причем непонятно, кому - террористам или мирным жителям, так как листовка не адресована: Это твой последний шанс. Промедление в уходе приводит к смерти. Ракка падет, времени у нее не осталось .

На обратной стороне листовке говорится, что человек, несущий памятку, предоставляет ее как обращение с просьбой об убежище силам обороны Сирии. По данным сирийских СМИ, листовки сбросили именно самолеты коалиции, однако не подписаны, от кого они. Это говорит о том, что получивший ее не может гарантировать для себя безопасность при выходе в назначенный пункт.

Ранее сообщалось, что альянс оппозиции Демократические силы Сирии вошел в Ракку с востока в рамках операции по освобождению города от боевиков запрещенной группировки ИГИЛ.