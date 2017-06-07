Трамп предложил установить солнечные батареи на стене на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп в неофициальном порядке предложил установить солнечные батареи на будущей стене на границе с Мексикой в качестве варианта финансирования ее строительства, пишет газета Politico со ссылкой на чиновников Белого дома и Конгресса.

Ранее сообщалось, что проект бюджета министерства внутренней безопасности (МВБ) США предполагает строительство 100 километров (60 миль) стены на границе с Мексикой в 2018 году, что составляет всего 3% от ее протяженности.

Как отмечает газета, данное предложение он сделал на встрече с представителями законодательной власти. По словам трех источников, знакомых с ситуацией, неясно, почему Трамп поднял этот вопрос, но он представил установку батарей как один из вариантов финансирования строительства стены.

Как заявил один из неназванных высокопоставленных чиновников, знакомых с ходом встречи, Трамп не выразил уверенности в том, что это произойдет, но отметил, что ранее слышал об этом варианте и хотел узнать, что об этом думают другие.

Строительство стены для борьбы с нелегальными мигрантами и преступностью было одним из ключевых предвыборных обещаний президента Дональда Трампа. Причем, на уточняющий вопрос журналистов, идет ли речь именно о непроницаемой стене, либо о барьере, Трамп заявлял, что он хочет построить стену.

В четверг, 1 июня, президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из Парижского соглашения по климату. Свое решение Трамп объяснил тем, что соглашение было "крайне нечестным" по отношению к США, могло нанести ущерб их экономическим интересам, которые он ставит на первое место, и обогащало бы другие страны, такие как Индия и Китай. Вместо Парижского президент предложил заключить новое соглашение, которое, по его словам, будет более справедливым по отношению к первой экономике мира.