Трамп пошутил, что его зять начинает обгонять его по популярности

Президент США Дональд Трамп пошутил, что его зять Джаред Кушнер , который занимает пост старшего советника главы государства, становится более популярным, чем сам глава государства. Таким мнением он поделился на встрече с законодателями в Белом доме в присутствии местных журналистов.

"Джаред по большому счету становится гораздо популярнее меня, - заметил американский лидер. - Я даже немного расстроен". После этого один из присутствующих повернулся находившемуся в помещении Кушнеру и сказал ему, что "это большая честь". Зять президента на это лишь улыбнулся, ничего не ответив.

Имя Кушнера в последние дни часто фигурирует в местных СМИ после того, как The Washington Post (WP) сообщила о том, что в конце прошлого года он якобы обсуждал с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком возможность использования защищенного канала дипломатической связи для того, чтобы окружение Трампа могло поддерживать контакты с Москвой, не опасаясь прослушивания со стороны американских спецслужб.