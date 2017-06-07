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Трамп пошутил, что его зять начинает обгонять его по популярности
Президент США Дональд Трамп пошутил, что его зять Джаред Кушнер, который занимает пост старшего советника главы государства, становится более популярным, чем сам глава государства. Таким мнением он поделился на встрече с законодателями в Белом доме в присутствии местных журналистов.
"Джаред по большому счету становится гораздо популярнее меня, - заметил американский лидер. - Я даже немного расстроен". После этого один из присутствующих повернулся находившемуся в помещении Кушнеру и сказал ему, что "это большая честь". Зять президента на это лишь улыбнулся, ничего не ответив.
Имя Кушнера в последние дни часто фигурирует в местных СМИ после того, как The Washington Post (WP) сообщила о том, что в конце прошлого года он якобы обсуждал с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком возможность использования защищенного канала дипломатической связи для того, чтобы окружение Трампа могло поддерживать контакты с Москвой, не опасаясь прослушивания со стороны американских спецслужб.
Кроме того, на прошлой неделе американский новостной еженедельный журнал Time поместил Кушнера на обложку своего номера.
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