Госдеп обвинил Россию в попытке вмешаться в выборы в Черногории

Россия пыталась вмешаться в выборы в Черногории, чтобы препятствовать ее вхождению в НАТО . Об этом, как передает РИА Новости, заявил на конференции в Вашингтоне действующий помощник госсекретаря США Джон Хефферн

По его словам, Москва использовала «все имеющиеся ресурсы, чтобы подорвать выборы в Черногории». «Я считаю, явной целью этой кампании было изменение движения Черногории по вступлению в НАТО», — сказал он.

Также представитель ведомства заявил, что Россия планировала совершить государственный переворот в Черногории, и об этом были проинформированы партнеры по НАТО.

За день до этого глава правительства Черногории Душко Маркович, бывший премьер-министр и лидер Демократической партии социалистов Мило Джуканович, спикер парламента Иван Брайович, а также ряд других черногорских политиков попали в российский санкционный список. Ограничительные меры введены в общей сложности в отношении 70 человек, 46 из них — депутаты черногорского парламента.

В понедельник, 5 июня, Черногория официально завершила процедуру присоединения к НАТО. Страна стала 29-м членом организации. В Москве заявили, что оставляют за собой право принимать решения по защите национальной безопасности в связи с решением Подгорицы присоединиться к блоку.