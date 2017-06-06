В Лондоне скончался один из самых крупных в мире торговцев оружием

Саудовский миллиардер Аднан Хашогги, считавшийся крупнейшим торговцем оружием в послевоенной истории, умер в Лондоне в возрасте 81 года.

Как передает ТАСС, бизнесмен, страдавший болезнью Паркинсона, ушел из жизни в окружении своих детей.

Аднан Хашогги родился в 1935 году, в семье личного врача короля Саудовской Аравии Абдель Азиза.

Свое состояние предприниматель сколотил на посредничестве между странами Ближнего Востока и США при заключении сделок по продаже оружия в 1960-80 годы ХХ века.

В частности Хашогги помог продать американское оружие Ирану по время ирано-иракской войны в 1980-е годы. Бизнесмена также обвиняли в содействии отмыванию денег экс-диктатором Филиппин Фердинандом Маркосом

Комиссионные выплаты Хашогги исчислялись сотнями миллионами долларов и к 80-х годам он, с его состоянием в миллиарды долларов, считался богатейшим человеком планеты.

В 1988 году был арестован швейцарскими властями и выдан США по обвинению в финансовых махинациях. Однако в 1990 году Хашогги был оправдан американским судом.

Его сестра Самира была замужем за британским миллиардером египетского происхождения Мухаммедом Аль-Файедом, сын которого Доди в 1997 году погиб в Париже в автомобильной катастрофе вместе с бывшей женой британского наследного принца Чарльза Дианой.