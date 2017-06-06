«Выстрел в ногу»: чем россияне заплатят за введение украинских виз

Власти Украины продолжают придумывать новые проблемы для россиян. Недавно министр инфраструктуры «Незалежной» Владимир Омелян высказался о возможном ограничении железнодорожного и автобусного сообщения с РФ. Кроме того, он не исключил вероятность введения визового режима. Россия не осталась в долгу. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что в случае введением Киевом виз, Москва ответит симметрично и моментально.

«Мы никаких черных списков про украинцев не ведем, за исключением единичных случаев. Но если будет введен Украиной визовый режим, мы ответим визовым режимом», - заявил глава МИД

Понятно, что от введения виз пострадают, в первую очередь, простые люди. «МК» разбирался, по кому же сильнее ударит визовый режим и может ли Москва пойти на альтернативные меры, не впадая в крайность.

считает генеральный директор Центра политической информации, политолог Алексей Мухин. – И, конечно, это будет некоторое неудобство для российских граждан, которые либо работают на Украине, либо имеют там родственников. Но безусловно, подобного рода враждебный акт не должен оставаться без ответа. Пострадают в большей степени украинские гастарбайтеры и люди, которые здесь работают. Судя по объемам вывозимых ими на Украину средств, это будет чувствительный финансовый удар. Хотя через некоторое время, через два-три месяца, все устаканится – и они получат визу, и все вернется на круги своя. Но для киевских властей это похоже на выстрел в ногу. Но в данном случае действия должны быть линейными и другая мера не подойдет. Хотя судя по настроениям верховной власти, когда выслали американских дипломатов, а Путин отреагировал добродушно... Но это не тот случай. Скорее всего Украине придется пожить с Россией в визовом режиме». «Конечно, визовый режим — вещь неприятная, –. – И, конечно, это будет некоторое неудобство для российских граждан, которые либо работают на Украине, либо имеют там родственников. Но безусловно, подобного рода враждебный акт не должен оставаться без ответа. Пострадают в большей степени украинские гастарбайтеры и люди, которые здесь работают. Судя по объемам вывозимых ими на Украину средств, это будет чувствительный финансовый удар. Хотя через некоторое время, через два-три месяца, все устаканится – и они получат визу, и все вернется на круги своя. Но для киевских властей это похоже на выстрел в ногу. Но в данном случае действия должны быть линейными и другая мера не подойдет. Хотя судя по настроениям верховной власти, когда выслали американских дипломатов, а Путин отреагировал добродушно... Но это не тот случай. Скорее всего Украине придется пожить с Россией в визовом режиме».

А вот что считает эксперт Института стран СНГ, политолог Денис Денисов: «Когда мы говорим о подобных вещах, то вынуждены констатировать, что в проигрыше оказываются две стороны. И я думаю, сейчас не время выяснять, какая из них в большей степени будет в проигрыше, потому что проиграют обе. И до сих пор остается определенная надежда на то, что и у украинского руководства хватит ума не вводить визы. Мы понимаем, что это повлияет на жизнь миллионов граждан Украины, причем не в лучшую сторону. У России всегда остается возможность не идти на зеркальный ответ, а сделать ответ асимметричным. Украина может ввести визы, а Россия может исходить из своих национальных интересов и своих целей. Мы же понимаем, что те миллионы граждан Украины, которые на постоянной основе находятся на территории России, работают здесь, являются неотъемлемой часть экономики нашей страны. И нам надо задуматься, как компенсировать этих три миллиона человек. Но повторюсь, все зависит от понимания руководством целесообразности введения ограничений. «Когда мы говорим о подобных вещах, то вынуждены констатировать, что в проигрыше оказываются две стороны. И я думаю, сейчас не время выяснять, какая из них в большей степени будет в проигрыше, потому что проиграют обе. И до сих пор остается определенная надежда на то, что и у украинского руководства хватит ума не вводить визы. Мы понимаем, что это повлияет на жизнь миллионов граждан Украины, причем не в лучшую сторону. У России всегда остается возможность не идти на зеркальный ответ, а сделать ответ асимметричным. Украина может ввести визы, а Россия может исходить из своих национальных интересов и своих целей. Мы же понимаем, что те миллионы граждан Украины, которые на постоянной основе находятся на территории России, работают здесь, являются неотъемлемой часть экономики нашей страны. И нам надо задуматься, как компенсировать этих три миллиона человек. Но повторюсь, все зависит от понимания руководством целесообразности введения ограничений.

– Какой асимметричный ответ со стороны России в данном случае можно ожидать?

– Варианты разные. Например, в контексте последних событий российско-украинских отношений в газовом вопросе. Украинская сторона уже на низком старте ждет, когда будет покупать наш газ дешевле всех в Европе. В этом случае можно просто отказать в продаже нашего газа вообще, чтобы украинская сторона закупала его из третьих стран Европы. Это один их подобных вариантов, все зависит от национальных интересов России.