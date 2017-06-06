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Московский Комсомолец

Морпехи США подключились к штурму Ракки

США подключились к штурму Ракки
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Представитель Пентагона Джефф Дэвис сообщил во вторник, что подразделения Корпуса морской пехоты США приняли участие в операции по освобождению сирийской Ракки от террористов ИГ (запрещена в РФ). Ранее сообщалось, что в город с востока зашли курдско-арабские "Сирийские демократические силы".
Дэвис добавил, что в операции задействованы ударные вертолеты Apache, оказывающие поддержку морским пехотинцам с воздуха.
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Джефф Дэвис
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