Президент США Дональд Трамп заявил о возможном "конце ужасов терроризма" после того, как арабские государства обвинили Катар в финансировании экстремизма.

"Они (арабские государства — ред.) заявили, что займут жесткую позицию касательно финансирования экстремизма, а также, что все связи указывают на Катар. Возможно, это станет началом конца ужасов терроризма ", — написал глава Белого Дома в своем микроблоге Twitter.

...extremism, and all reference was pointing to Qatar. Perhaps this will be the beginning of the end to the horror of terrorism! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 июня 2017 г.

Трамп заявил, что ему приятно наблюдать за тем, что его визит в Саудовскую Аравию и встреча c представителями 50 арабских государств уже приносят свои плоды.

В понедельник Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы и Маврикий впоследствии тоже заявили о разрыве отношений с Катаром. В Дохе эти обвинения отвергли, заявив, что намерены продолжать сотрудничество с мировым сообществом в борьбе с терроризмом.

Вашингтон выразил готовность выступить в примирении Катара с Бахрейном, Саудовской Аравией, ОАЭ и Египтом.