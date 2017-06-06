Украинский круизный теплоход «Генерал Ватутин» отправился в Ростов-на-Дону вместо Одессы, потому что был продан. Об этом сообщает Life

По данным издания, сделка по продаже лайнера была заключена с двумя условиями: теплоход не должен заходить в крымские порты, а его новый владелец обязан сменить название судна на любое другое.

Как оказалось, пароход вышел 25 мая из Киева в Херсон, затем направился в Измаил, а уже оттуда - в Молдавию. Там его продали сейшельской компании. Сейчас лайнер находится не в круизе, а по плану идет в Ростов-на-Дону. На его борту находится экипаж из 13 украинцев и пяти россиян.

Ранее СМИ сообщили, что «Генерал Ватутин», отправившийся в круиз из Киева, не стал заходить в Одессу и направился в Ростов-на-Дону по неизвестной причине. Сообщалось, что в начале путешествия теплоход двинулся из Херсона прямиком в Измаил (Одесская область), хотя по плану должен был прибыть в порт Одессы. Утром 5 июня судно вышло из города Вилково Одесской области и взяло курс на Крым. Ночью оно обошло южный берег полуострова и направилось к Ростову-на-Дону.