В украинском правительстве заявили о необходимости ввести диктатуру

На Украине призвали ввести диктатуру. С такой инициативой выступил заместитель министра по вопросам «оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц» на Украине Георгий Тука. Его слова передает телеканал NewsOne

«Тот государственный строй, который мы имеем сегодня, он не в состоянии вывести нашу страну из того глубочайшего кризиса, в котором мы оказались. Я сторонник более жестких мер – диктатуры. То, что мы имеем сейчас, нам просто вешают лапшу на уши, называя это демократией. Не думаю, что выборы, которые продаются, которые покупаются на выборных участках, потом покупаются в судах, а потом формируются за счет денег – это наше светлое будущее», - заявил Тука.

5 июня украинская армия была приведена в боевую готовность в связи с российско-белорусско-сербскими учениями «Славянское братство». Представитель министерства обороны Украины Андрей Лысенко заявил, что учения могут быть подготовкой наступательных действий.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался после того, как весной 2014 года жители Луганской и Донецкой областей отказались признать легитимность государственного переворота в Киеве. Украинские власти для подавления массовых народных выступлений объявили так называемую антитеррористическую операцию (АТО). По данным Организации объединенных наций (ООН), в боях погибли порядка 9,5 тысяч человек. Киев неоднократно обвинял Москву в финансовой и военной помощи ополченцам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В Кремле все обвинения отвергают и заявляют, что Россия не является стороной конфликта.