Конгрессмены США осудили действия охраны Эрдогана

"Службы безопасности Турции действовали непрофессионально и жестко, что негативно отражается на президенте Эрдогане и правительстве Турции, - говорится в резолюции, которую поддержали 397 конгрессменов. - Все турецкие должностные лица, которые направляли, следили или участвовали в незаконном подавлении службами безопасности Турции мирных протестов 16 мая 2017 года, должны быть привлечены к ответственности в соответствии с законодательством США".

Столкновения сторонников и противников турецких властей произошли у резиденции посла Турции в США во время визита Эрдогана в Вашингтон. Пострадали девять человек, двое из них получили серьезные ранения. Ранее вашингтонская полиция выразила намерение предъявить обвинения сотрудникам службы безопасности президента Турции.

Резолюции палат Конгресса США носят декларативный характер. Эти документы не имеют статуса закона, их положения необязательны к выполнению.