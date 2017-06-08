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Газета.Ru

Губернатор Нью-Йорка призвал Трампа депортировать его из США

Губернатор Нью-Йорка хочет депортироваться как иммигрант
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Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо призвал президента США Дональда Трампа депортировать его как иммигранта, передает Fox News.
Куомо отметил, что, если американский лидер стремится депортировать всех иммигрантов из США, ему следует начать с него, так как его прадед прибыл в Америку из Италии.
Губернатор добавил, что к депортации также подлежат и все потомки первых переселенцев на континент, так как они, в отличие от представителей индейских племен, тоже являются приезжими.
Ранее Мексика открыла центры помощи в 50 консульствах в различных штатах США для граждан, которых американские власти хотят депортировать из страны.
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