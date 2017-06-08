Губернатор Нью-Йорка призвал Трампа депортировать его из США

Куомо отметил, что, если американский лидер стремится депортировать всех иммигрантов из США, ему следует начать с него, так как его прадед прибыл в Америку из Италии.

Губернатор добавил, что к депортации также подлежат и все потомки первых переселенцев на континент, так как они, в отличие от представителей индейских племен, тоже являются приезжими.

Ранее Мексика открыла центры помощи в 50 консульствах в различных штатах США для граждан, которых американские власти хотят депортировать из страны.