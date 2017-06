Катарцы скупают еду, опасаясь дефицита продовольствия после разрыва дипотношений с рядом стран

Жители катарской столицы Дохи массово закупаются продуктами питания в связи с тем, что восемь государств разорвали дипломатические отношения с этой страной.

Как сообщает CNN Money, люди опасаются экономической блокады, которая может привести к нехватке продовольствия в стране и, в частности, в столице. Данные страхи появились на фоне новостей о закрытии границы с Саудовской Аравией, через которую в страну поставляют многие товары пищевой промышленности.

Stores are busy enough in #Doha, #Qatar during Ramadan. But #Saudi border closures and looming food shortages are an even crazier scene pic.twitter.com/Me3KgLryTD

— Allison Furlong (@AllisonFurlong) 5 июня 2017 г.

В тоже время власти Ирана уже заявили, что готовы поставлять Катару продовольствие.

5 июня дипломатические отношения с Катаром разорвали восемь государств — Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ, Египет, Йемен, Ливия, Мальдивы и Республика Маврикий.

Поводом для обвинений в поддержке терроризма послужило заявление главы Катара — шейха Тамима бин Хамада Аль Тани о важности поддержания связей с Ираном и Израилем.